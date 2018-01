Alina lebt in Berlin. Aufgewachsen sind sie und ihr älterer Bruder im Schwarzwald. Im beschaulichen Waldshut ist sie zur Schule gegangen, hat ihr Abitur gemacht und Literatur- und Medienwissenschaften studiert. Später wechselte sie an die Popakademie in Mannheim. Doch ihrer alten Heimat ist Alina immer noch eng verbunden. Ihre Leidenschaft zur Musik hat in der eigenen Familie angefangen. Mit sieben Jahren trat Alina das erste Mal auf einem Familienfest auf. Bis heute klingt ihr der Applaus in den Ohren. "Das sind unheimlich schöne Erinnerungen. Die ersten Versuche hinter dem Mikro, das erste Mal die Rolle einer Sängerin einnehmen - das ist alles hier passiert", sagt sie. "Meine Eltern haben mich immer gefördert und auch mein Talent bewundert und gesehen."



Inspiration holte sie sich bei Alexandra, Zarah Leander und Hildegard Knef. Einen Plan B neben der Musik hat Alina übrigens nicht. Im April startet sie mit ihrer Band zu ihrer zweiten Tournee. Und an neuen Liedern schreibt die Frau mit der Powerstimme auch schon.