Nächste Runde im Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard? Normalerweise enden juristische Auseinandersetzungen mit dem Urteil. Nicht aber im Verleumdungsprozess der beiden Hollywood-Stars. Amber Heard hat sich entschieden, ihre Sicht auf das Urteil und den Prozess noch einmal öffentlich kundzutun. In einem ausführlichen Fernsehinterview mit dem US-Sender NBC hat die 36-Jährige vor allem den gegen sie gerichteten Hass in Online-Netzwerken beklagt. "All dieser Hass und die Schärfe" seien nicht "fair" gewesen, sagte Heard.

Amber Heard: Keine "faire" Darstellung

Heard war während des mehrwöchigen Prozesses Ziel scharfer Attacken von Nutzern von Online-Plattformen geworden. Dabei wurden unter anderem ihre Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen Depp in Zweifel gezogen. Bei dem international beachteten Zivilprozess hatten sich die Geschworenen Anfang Juni weitgehend auf Depps Seite gestellt: Sie verurteilten Heard zur Zahlung von mehr als zehn Millionen Dollar Schadenersatz an den Schauspieler. Depp wurde im Gegenzug zu lediglich zwei Millionen Dollar Schadenersatz an Heard verurteilt.

Heard betonte in dem NBC-Interview, sie nehme den Geschworenen ihr Urteil nicht übel. "Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Ich verstehe, dass er ein geliebter Charakter ist. Die Menschen haben das Gefühl, ihn zu kennen. Er ist ein fantastischer Schauspieler." Sie selbst dagegen sei während des Prozesses über dreieinhalb Wochen in Zeugenaussagen als "unglaubwürdige Person" dargestellt worden, der "kein Wort" geglaubt werden könne.

"Selbst jemand, der überzeugt ist, dass ich diesen ganzen Hass und diese Boshaftigkeiten verdiene... Auch wenn du denkst, dass ich lüge - du kannst mir nicht in die Augen sehen und sagen, dass du glaubt, dass es in den sozialen Medien eine faire Darstellung gegeben hat", so Heard. Die 36-Jährige betonte jedoch auch, dass sie die Angriffe "nicht persönlich" nehme. Amber Heard hat sich erstmals seit dem Urteil ausführlich in einem TV-Interview geäußert. Bildrechte: picture alliance/dpa/NBC News/AP

Psychische Gesundheit von Amber Heard im Fokus

Die psychische Gesundheit von Amber Heard war auch während des Prozesses immer wieder Thema. Ihre Seite kam mithilfe von psychologischen Gutachten zu dem Schluss, dass Amber Heard unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) leide, die im Zuge häuslicher Gewalt gegen sie entstanden sein soll. Depp bestritt im Zeugenstand unter Eid, Heard jemals geschlagen zu haben.