Spenden nicht angekommen Versteckt Amber Heard ihre Scheidungs-Millionen?

3,5 Millionen Dollar wollte die 34-Jährige an ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles zu spenden. Weitere 3,5 Millionen sollten an eine Bürgerrechtsorganisation gehen. Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, kamen im Krankenhaus aber nur 100.000 Dollar an. Es soll sogar selbst bei Amber Heard nachgefragt haben, wenn denn mit dem Rest zu rechnen sei. Behielt sie die Millionen also knallhart für sich?

Das waren sie noch glücklich: Amber Heard und Johnny Depp vor 2016. Bildrechte: imago images / Runway Manhattan