Beginnt bald Runde Zwei im Prozess? Amber Heards Anwälte beantragten, das Urteil gegen die Schauspielerin aufzuheben. Grund: Johnnys Anwälte hätten nicht genügend Beweise vorgelegt, um eine Jury davon zu überzeugen, dass ihr Verhalten seiner Karriere geschadet hätte. Die habe ohnehin bereits am seidenen Faden gehangen. Außerdem sei da ja noch der ominöse Geschworene Nr. 15.

"Es ist unklar, ob der Geschworene Nr. 15 tatsächlich jemals zum Dienst als Geschworener vorgeladen wurde oder für die Teilnahme am Gremium qualifiziert war", heißt es in dem 44-seitigen Antrag. Denn der Juror soll laut Gerichtsunterlagen 1945 geboren worden sein - aber die Person, die in der Jury saß, erst 1970 das Licht der Welt erblickt haben. Das meldet das Internetportal TMZ.