Seit rund drei Wochen bekriegen sich Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht. Im Zivilprozess ist die Schauspielerin am Mittwoch erstmals selbst als Zeugin aufgetreten. Unter Tränen gibt Heard immer krassere Details aus ihrer Ehe bekannt. Am zweiten Tag im Zeugenstand erreicht die Schlammschlacht ihren vorerst schlimmsten Peak: Amber Heard beschuldigt Johnny, dass er sie mehrmals sexuell missbraucht haben soll.

Sie lassen keine Details aus - seien sie noch so schmutzig und schockierend. Wie schon am Vortag ließ Amber Heard am zweiten Tag im Zeugenstand tief in die toxische Beziehung zwischen ihr und Johnny Depp blicken. Das Ex-Paar macht keinen Hehl daraus, dass ihre Ehe ein einziges Auf und Ab der Gefühle gewesen sein muss. So erklärte Heard vor Gericht: