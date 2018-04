Popstar Anastacia Fulminanter Tourstart in Berlin

Auftritt einer "Löwin des Musikgeschäftes": Stimmgewaltig präsentierte sich Popstar Anastacia im Admiralsplast in Berlin beim Auftakt ihrer "The Evolution Tour". Vier Jahre nach ihrem letzten Album gab sie Klassiker aber auch neue Lieder ihres gleichnamigen Albums zum Besten. Den Namen "Evolution" hat sie angesichts ihrer eigenen Entwicklung bewusst gewählt, sagt sie.

Mit Alben wie "Not That Kind", "Freak of Nature", oder "Anastacia" eroberte sie die Charts. Seit zwei Jahrzehnten behauptet sich Anastacia unbeirrt im Show-Geschäft. Und das, obwohl sie mit wirklich existentiellen Problemen zu kämpfen hatte. Zwei Mal erkrankte Ansatacia an Brustkrebs. Zwei Mal hat sie ihn besiegt. Dabei zeigte sie ihre Verletzlichkeit genauso wie ihren unbändigen Willen zu überleben! "Es sieht von außen einfacher aus als es war", sagt die Sängerin. "Viele Leute denken: Sie ist so stark, sie gab nie auf. Aber es waren harte Zeiten!"