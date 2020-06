Zwei Männer, eine Frau - und eine Schlager-Battle, die ihresgleichen sucht. Im Herbst 2018 haben Florian Silbereisen und Thomas Anders einen echten Coup gelandet: "Sie sagte doch sie liebt mich". Ein gemeinsames Duett, in dem die beiden Männer (gesanglich) um eine Frau buhlen.



Der besondere Clou: Im Video tragen Anders und Silbereisen ihren Sangeswettstreit in einer Bar aus, die just in diesem Moment von Schlagerstar Matthias Reim betreten wird, die Angebetete im Schlepptau. Silbereisen und Anders sind fassungslos. Wie das wohl im realen Leben ausgegangen wäre? Zumindest Silbereisen ist offiziell Single.



Kein Wunder, dass der Song bei den Fans auf Anhieb ankam. Allein bei YouTube konnte er (bislang) fast 16 Millionen Klicks verbuchen.