Nichts desto trotz ist André Rieu ein ernstzunehmender Musiker. Geboren in einer Musikerfamilie lernt André Rieu schon mit fünf Jahren Geige spielen. Als junger Mann studiert er sein Instrument an verschiedenen Konservatorien, besucht Kurse bei berühmten Geigenvirtuosen.

Feiert am 1. Oktober 2019 seinen 70. Geburtstag: Walzerkönig André Rieu Bildrechte: MDR/André Rieu Productions/Marcel van Hoorn

Am 1. Oktober feiert André Rieu seinen 70. Geburtstag. Sein Alter merkt man dem Ausnahmemusiker nicht an. Ganz im Gegenteil. Fast scheint Rieu jetzt noch einmal extra Gas zu geben - natürlich für seine Fans. Die beschenkt er anlässlich seines Ehrentages mit einem neuen Album. "Happy Days" heißt der Longplayer passenderweise, den der Künstler auf seiner Website als "persönliche Liebeserklärung an das Leben und die Liebe" ankündigt. Darauf zu hören sind romantische Welthits, Mega-Schlager und die schönsten Melodien aus Wien - das Rieu-Repertoire in seiner ganzen Vielfalt.



Ein besonderes Bonbon gibt's im kommenden Jahr für André Rieus deutsche Fans: eine Geburtstagstournee mit 16 exklusiven Konzerten. Denn ausgerechnet in Deutschland hat die Karriere des Ausnahmekünstlers Mitte der 90er-Jahre ihren Anfang genommen.