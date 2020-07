Aus den magischen Sommerkonzerten in Maastricht wird in diesem Jahr nichts. Coronabedingt musste André Rieu die Highlights für Walzerfans absagen. Nicht nur für sie ist das traurig, auch der 70 Jahre alte Geiger leidet. "Es kostet viel mehr Mühe als normalerweise, um gute Laune zu behalten. Ich habe auch eine riesige Verantwortung für 120 Leute im Dienst. Die müssen jeden Monat ihr Gehalt bekommen", so Rieu gegenüber BRISANT.

Konzert-Absage ein herber Verlust

Auch für die Stadt Maastricht ist die Absage ein herber Verlust. 30-40 Millionen Euro Umsatz macht die niederländische Stadt und ihre Umgebung alljährlich mit dem Rieu-Spektakel, für das Leute aus der ganzen Welt, von Japan bis Australien, in die schöne niederländische Stadt anreisen. Der "König" von Maastricht ist eindeutig André Rieu. 40 Millionen verkaufte Tonträger belegen das eindrucksvoll.

Damit auch in diesem Jahr niemand auf die magischen Momente aus Maastricht verzichten muss, gibt es die bewegendsten Auftritte der vergangenen 15 Jahre als Best-of-Kinofilm. Diese Momente sind auch für Rieu Highlights: "Ich kann es nicht erzählen, so schön ist das. Wirklich!" Am 8. und 9. August wird der Film in 2.000 Kinos weltweit zu sehen sein.

So sieht es in Maastricht normalerweise aus, wenn André Rieu auftritt. (Archiv) Bildrechte: André Rieu Productions