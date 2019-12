Ein prächtiger Winterpalast mit Eisbahnen, Kronleuchtern, Schnee und magischen Winterszenen. Dazu das Johann Strauss Orchester, internationale Solisten und Chöre, die Platin-Tenöre, 300 Tänzer und 60 Eiskunstläufer, die Golden Voices of Gospel und viele Überraschungsgäste. Wenn André Rieu zu seinen "Christmas in My Hometown"-Konzerten lädt, dann wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. So kennt man den Stargeiger und -dirigenten.