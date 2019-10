Mehr als vier Monate wird die 53-Jährige ab Ende November auf Tour sein und insgesamt 37 Konzerte spielen. Klar, dass solch eine Tournee viel Vorbereitung braucht, und die ist in vollem Gange. Wie Andrea Berg bei Instagram verraten hat, ist sie mitten in der heißen Phase. Auf Bildern sind Proben in einer Lagerhalle in Westhausen bei Aalen zu sehen.