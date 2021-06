Beziehungskrise in der Corona-Krise? Bei "In aller Freundschaft"-Star Andrea Kathrin Loewig und ihrem Lebensgefährten Andreas Thiele ist das Gegenteil der Fall. Im Lockdown-Jahr haben die Beiden gemerkt, dass allein zu zweit nicht nur funktioniert, sondern wunderschön ist. Deshalb wollen sie ihre Beziehung mit Ring und Jawort besiegeln - und sich Ende Juli in der Leipziger Thomaskirche trauen lassen.