Andrea Kathrin Loewig unterstützt "Wir können Helden sein! e.V."

Für ihr Engagement wird Andrea Voß mit dem Charity-Preis "Goldene Bild der Frau" ausgezeichnet. Die 10.000 Euro Preisgeld kann sie nach eigener Aussage gut gebrauchen, um ihr Ziel von einer Art "Heldencamper"-Flotte in Deutschland zu erreichen. Voß' prominente Patin für die Verleihung, Andrea Kathrin Loewig, war vom Projekt von Anfang an begeistert: "Was für eine tolle Idee, Menschen wieder Hoffnung zu geben und zu sagen, ihr seid nicht allein."