Rockige Klänge aus Großbritannien

"The Smiths" wurden 1982 vom Gitarristen Johnny Marr und Sänger Morrissey gegründet. Rourke schloss sich kurze Zeit später an. Ein Jahr danach erschien ihre Single "Hands in Glove", gefolgt vom Debütalbum "The Smiths".



Nach drei Studioalben verließ Gitarrist Marr die Band - "The Smiths" lösten sich 1987 auf. Das britische Magazin NME kürte die Band 2004 dennoch zu den einflussreichsten Künstlern der Geschichte - sogar noch vor den Beatles.



Das Rock-Quartett gilt als Vorläufer des Indierocks. Erfolgreiche Bands wie Radiohead, Oasis oder Blur wurden von "The Smiths" inspiriert. Andy Rourke und Johnny Marr blieben nach Auflösung der Band enge Freunde. Bildrechte: dpa

Solokarriere als Studiomusiker

Als "The Smiths" der Vergangenheit angehörten, arbeitete Rourke als Studiomusiker weiter - unter anderem mit Sinead O'Connor und den Pretenders. Auch an der Solokarriere von Sänger Morrisey war Rourke beteiligt, spielte unter anderem seinen Song "Last of the International Playboys" ein.

Drogen: Abhängig von Heroin - und finanzielle Sorgen