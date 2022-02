Und plötzlich war die Geldbörse weg! Inklusive Personalausweis, Führerschein, Bargeld und Geldkarte. Ein dreister Taschendieb hat Angela Merkel beim Einkaufen in Berlin beklaut. Und das, obwohl die Ex-Bundeskanzlerin mit mindestens einem Personenschützer unterwegs war. Passiert ist das Ganze am Donnerstagvormittag in einem Feinkost-Supermarkt in Berlin-Charlottenburg. Nach Angaben der "Bild" befand sich die Geldbörse in einer Tasche, die am Einkaufswagen hing.