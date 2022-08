Ich wollte unbedingt bei den US Open antreten, habe letztendlich aber doch entschieden, dass zwei gegen einen kein fairer Wettkampf ist.

Erst bei den Australian Open hatte sich Angelique Kerber öffentlich mit einem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Franco Bianco, den Geschäftsführer eines Sportparks im hessischen Königstein, handeln.



Ob er tatsächlich Kerbers Lebensgefährte ist, dazu hüllte sich die Tennisspielerin allerdings in Schweigen und verwies auf ihre Privatsphäre. Bild.de zufolge soll die Tennisspielerin bereits im Jahr 2018 in Francos Fitnessstudio gesehen worden sein.