Erfolge hat Angelo Kelly nicht nur mit "The Kelly Family" eingefahren, sondern auch mit dem eigenen musikalischen Familienprojekt. Mit ihrem Album "The Irish Heart" gelang "Angelo Kelly & Family" der direkte Einstieg auf Platz zwei der Longplay-Charts, hielt sich ganze 33 Wochen in den Hitlisten. Das Album wurde mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet - und Angelo Kelly and Family mit dem Publikumspreis "Goldene Henne“ in der Kategorie Bereich Musik.