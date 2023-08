Der aus der US-Serie "Euphoria" bekannte US-Schauspieler Angus Cloud ist tot. Er wurde 25 Jahre alt. "Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden", schrieb seine Familie in einer Mitteilung. "Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes."

Cloud sei im Haus seiner Familie in Oakland in Kalifornien gestorben. Die Todesursache wurde nicht genannt.

In "Euphoria" spielt Cloud den Drogendealer Fezco O'Neill.

In "Euphoria" spielt Cloud den Drogendealer Fezco O'Neill.

In "Euphoria" spielt Cloud den Drogendealer Fezco O'Neill. Bildrechte: dpa

In der mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneten Serie "Euphoria" spielte Cloud den Drogendealer Fezco "Fez" O'Neill. Es war Clouds erster Job als Schauspieler, nachdem er in New York entdeckt worden war.