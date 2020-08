Derzeit sind nur rund die Hälfte der 4.200 Plätze für die ganztägige Studie am 22. August vergeben. Die Forscher wollen möglichst nah an die Viertausender-Marke kommen. "Damit hätte das Experiment eine Teilnehmergröße, wie sie auch bei großen Konzerten üblich ist", sagt Studienleiter Stefan Moritz. Rein rechnerisch sei das Experiment auch mit weniger Beteiligten möglich. "Es findet also in jedem Fall statt."