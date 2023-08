Es traf mich sehr, dass meine Gefühle für Stefan immer wieder in Frage gestellt wurden. [...] Wir sind als ganz, ganz enge Freunde in diese Beziehung gegangen. Stefan war damals an einem Punkt im Leben, wo es ihm echt nicht gut ging. Da spielen natürlich diese ganzen Muster wie Alkohol, lange Aftershow-Partys, dieses unstete Leben, dieses Nicht-Angekommen-Sein im Leben eine ganz große Rolle. Und es war für mich auch viel Arbeit, für eine junge Frau, mit 24. Das hat auch keiner so gesehen.

Anna-Carina Woitschack SWR4-Podcast