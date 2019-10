Vor vier Jahren hat die Allgäuerin Isabel Peter ihre Schwester Valentina an den Knochenkrebs verloren. Doch ihr letzter Wunsch, zu Hause zu sterben, musste unerfüllt bleiben - weil es kein ambulantes Palliativteam gab. Das will die "Stiftung Valentina" für andere betroffene Familien ändern.



In mittlerweile drei Jahren Stiftungsarbeit ist es dem Verein gelungen, eine Million Euro Spenden zu sammeln. Damit konnten mehr als 150 Kindern dabei unterstützt werden, ihre letzten Tage zu Hause zu verbringen. Woher die vom Schicksal hart getroffene Familie Peter die Energie für ihre Arbeit nimmt? "Wir haben [...] die Kraft von Valentina aufgegriffen und die trägt uns weiter", erklärt Mutter Renate. Logo und Maskottchen der Stiftung ist übrigens ein Kaktus - Valentinas Lieblingspflanze.