Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann erzählt in einem neuen Interview von ihren Eheproblemen. Auf einer Spendenreise in Mexiko mit dem Sender RTL spricht sie über die Herrausforderungen, die sie und ihr Mann während der Corona-Zeit bewältigen mussten.

Die Sängerin und ihr Partner seien "Lebemenschen" und lieben ihre Freiräume. Ihre Beziehung hätte immer gut funktioniert, "weil jeder so seins macht". Das Paar war es von Anfang an gewohnt, sich nicht regelmäßig zu sehen. Denn als Schlagersängerin muss Zimmermann oft für Auftritte nach Mallorca, in die Schweiz oder nach Österreich. Ehemann Christian kümmert sich in dieser Zeit um die Kinder und Familie, wie sie in einem Podcast verrät.