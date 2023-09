Das letzte Mal solo unterwegs war AnNa R., die mit bürgerlichem Namen eigentlich Andrea Rosenbaum heißt, vielleicht in den 1980er-Jahren.



Obwohl sie später einmal ganze Arenen füllen wird, sieht ihr Start in die Musikwelt anfangs nicht ganz so erfolgversprechend aus: Bei der Aufnahmeprüfung an der Musikschule Friedrichshain, zu der sie mit einem Song von Whitney Houston antritt, fällt sie durch. Im Anschluss macht sie eine Ausbildung als Chemielaborantin, versucht sich aber auch als ungelernte Musikhändlerin und nimmt weiterhin Gesangsunterricht.