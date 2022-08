Nach Autounfall: US-Schauspielerin Anne Heche liegt im Koma

Hauptinhalt

Die Bilder gingen am Wochenende um die Welt: Die US-Schauspielerin Anne Heche verlor die Kontrolle über ihr Auto und krachte in ein Wohnhaus. Ihr Wagen ging in Flammen auf, Anne Heche erlitt schwere Verbrennungen. Ihr Zustand galt bisher als stabil – doch neue Details zeichnen ein anderes Bild: Laut Anne Heches Sprecher hat die Schauspielerin das Bewusstsein bisher nicht wiedererlangt. Die Schauspielerin liegt im Koma.