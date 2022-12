Ihr Unfalltod warf viele Fragen auf: Anne Heche raste am 5. August mit überhöhter Geschwindigkeit in ein Einfamilienhaus. Ihr Wagen fing Feuer, Anne Heche konnte erst nach 45 Minuten aus dem Wrack befreit werden. Am 11. August, nach rund einer Woche, erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Schnell kam das Gerücht auf, dass Anne Heche zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Gestützt wurden diese durch ein Foto, das die Schauspielerin kurz vor dem Unfall in ihrem Auto zeigte. In der Mittelkonsole lag eine Flasche. US-Medien vermuteten, dass es sich um eine Wodkaflasche handelte.

Tests hätten jedoch gezeigt, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt sowohl Kokain als auch Cannabis konsumiert hatte. In ihrem Körper wurden Abbauprodukte von Kokain gefunden. "Das Blut bei der Einlieferung ins Krankenhaus wies Benzoylecgonin auf, den inaktiven Metaboliten von Kokain, was bedeutet, dass sie in der Vergangenheit, aber nicht zum Zeitpunkt des Unfalls konsumiert hat", wird ein Sprecher der Gerichtsmedizin zitiert. Cannabinoide seien in ihrem Urin gefunden worden, "aber nicht im Blut der Patientin, was auf einen früheren Konsum hindeutet, aber nicht zum Zeitpunkt der Verletzung".