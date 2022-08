US-Schauspielerin Anne Heche ist bei einem Autounfall in Los Angeles lebensgefährlich verletzt worden. Wie US-Medien berichteten, krachte die 53-Jährige am Freitagvormittag mit ihrem Auto in ein Wohnhaus. Die Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) erklärte, das ein Auto bei einem Unfall im Stadtviertel Mar Vista Feuer gefangen habe.