Geboren wurde Annie Wersching 1977 in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, wo sie auch aufwuchs. Sie war in vielen TV-Serien zu sehen.



Zu Beginn ihrer Karriere spielte sie unter anderem in "Star Trek: Enterprise", "Boston Legal" oder "Supernatural" mit. Später übernahm sie die Rolle der Amelia Joffe in "General Hospital" und ab 2009 dann die Hauptrolle der FBI-Agentin Renee Walker in der siebten und achten Staffel der populären Serie "24".



Es folgten Auftritte in den Serien "Bosch", "The Vampire Diaries", "Runaways" oder "The Rookie". Jüngst war Annie Wersching in der zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" als Borg-Königin zu sehen.