Die Spendensammlung für die Menschen in den Hochwassergebieten wurde von zahlreichen Prominenten unterstützt.



Im Callcenter in Hamburg nahmen u.a. Moderator Sascha Sommer, Autorin Greta Silver, Schauspielerin Brigitte Antonius, Tagesschau-Sprecherin Julia-Niharika Sen und Künstler Michel Abdollahi an den Telefonen der Spendenhotline die Anrufe der Zuschauer entgegen.