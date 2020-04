#wirbleibenzuhause Drehpause für ARD-Serien: IAF-Stars im Live-Chat

Die Corona-Krise hat nicht nur unser Leben, sondern auch das Fernsehprogramm im Griff. Denn #wirbleibenzuhause gilt auch für die Schauspieler der beliebten ARD-Serien und -Produktionen. Was bereits abgedreht ist, wird in den nächsten Wochen über die Bildschirme flimmern. Danach ist erstmal Schluss, denn Sicherheit und Gesundheit gehen vor. Einige "In aller Freundschaft"-Stars gibt's dennoch aktuell und live zu erleben - in Chats auf Instagram, Facebook & Co.!