POC ist die Abkürzung für "Person of Color" oder "People of Color", also wörtlich übersetzt "Mensch(en) von Farbe". Der Begriff ist eine Selbstbezeichnung von Schwarzen Menschen. Häufig wird dafür auch "BPOC" verwendet, also "Black Person of Color".

BIPOC steht für "Black Indigenous Person (oder People) of Color" und schließt auch indigene Menschen mit ein.