In Westdeutschland konnte er nahtlos wieder an die alten Erfolge anknüpfen. Rainer Werner Fassbinder gab ihm eine Rolle in seinem Erfolg "Lola". Während der Dreharbeiten legte sich der trotz seines mehrjährigen Berufsverbots selbstbewusste Mueller-Stahl gleich mit dem im Westen erfolgreichen Mario Adorf an. Sperrig dürfte Mueller-Stahl manchen damals vorgekommen sein, auch unvernünftig in seinem Stolz. So lehnte er die gut bezahlte Hauptrolle für den Straßenfeger "Die Schwarzwaldklinik" ab, weil er nicht als Serienfigur festgelegt werden wollte.

Im Nachhinein sollte Mueller-Stahl mit solchen Entscheidungen Recht behalten, konnte er seine Karriere doch bis nach Hollywood ausdehnen. Er spielte in den für den Oscar nominierten Filmen "Bittere Ernte" und "Oberst Redl" mit sowie 1991 in Jim Jarmuschs Kultfilm "Night on Earth" einen Taxifahrer in New York, der kein Englisch sprach. 1996 wurde Mueller-Stahl für seine Rolle als Vater in "Shine" für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Damit gehört Mueller-Stahl, der mit seiner zweiten Frau in Los Angeles, an der Ostsee und in Berlin lebt, zu den wenigen deutschen Schauspielern, die in Hollywood nachhaltig Erfolg hatten.



Film- und Fernsehpreise gewann er sowohl national wie auch international. So holte er als Thomas Mann in der Fernsehproduktion "Die Manns" den Fernsehpreis Emmy. 2009 spielte Mueller-Stahl noch einmal in "Illuminati" an der Seite von Tom Hanks in einer großen internationalen Verfilmung.