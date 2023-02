A$AP Rocky pflegt sein Image als Bad Boy: Nicht nur einmal geriet der Rapper mit dem Gesetz in Konflikt. So wurde er 2019 in Stockholm nach einer Straßenschlägerei festgenommen. Er kam nach mehr als einem Monat in Untersuchungshaft frei und wurde später zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt.



2022 musste sich der Rapper zuletzt vor Gericht verantworten. A$AP Rocky wurde in zwei Anklagepunkten ein Angriff mit einer halbautomatischen Schusswaffe zur Last gelegt. Laut Staatsanwaltschaft soll er im Streit einem Freund Schüsse angedroht haben.

Bad Boy? A$AP Rocky Im August 2022 vor Gericht. Bildrechte: dpa