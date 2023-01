Das kann "Asbest" nicht nur wegen seiner Geschichte. Auch die Liste der Schauspieler könnte fast nicht besser sein: Neben Hauptdarsteller Xidir aka Koder Alian, der hier sein Schauspieldebüt gibt, steht das Who is Who der deutschen Schauspielszene vor der Kamera: Frederick Lau, Jasmin Tabatabai, Sören und Wotan Wilke Möhring, Uwe Preuss, Claudia Michelsen, Stipe Ercan, Veysel Gelin, David Kross, Anatole Taubmann, Ludwig Trepte, Jan Georg Schütte.



"Wenn ich anrufe, kommen sie alle," scherzt Kida Khodr Ramadan im Interview zum Making Of - powered by BRISANT. Das kann für die Produzenten schon mal eine Herausforderung sein, erinnert sich Frank Kusche: "Wenn man jemandem eine Serie anvertraut, musst du ihm ja erst recht vertrauen, wenn es dann darum geht, wer dann vor der Kamera agieren wird."