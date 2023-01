Mit Haarverlust umgehen zu müssen, ist schmerzhaft. Obwohl es viele Betroffene gibt, scheint Haarausfall immer noch ein großes Tabuthema zu sein, über das man nicht spricht. Und eine prominente Person zu sein, die im Rampenlicht steht, macht den Leidensdruck sicher nicht einfacher. Durch die Oscar-Verleihung 2022 ist das Thema erstmals mehr in den Vordergrund gerückt. Will Smith rutschte die Hand aus, nachdem Moderator und Komiker Chris Rock mit einem kontroversen Witz auf Jada Pinkett Smith's Glatze anspielte. Die Schauspielerin war 2021 mit ihrem krankhaft bedingten Haarausfall an die Öffentlichkeit gegangen. Immer mehr Promi-Damen machen es Jada Pinkett Smith nach und öffnen sich. Jüngstes Beispiel: Ashley Tisdale.

Ashley Tisdale wurde in den frühen 2000ern neben ihren Kollegen Zac Efron und Vanessa Hudgens mit den "High School Musical"-Filmen zum Star. Auch heute noch vereint Ashley Tisdale eine große Fangemeinde. Auf Instagram folgen der Schauspielerin und Sängerin 15 Millionen Menschen.



Ihre Reichweite nutzt Ashley Tisdale nun, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen: "Ich leide seit meinen frühen Zwanzigern an Alopezie", so die Schauspielerin in einem mittlerweile viral gegangenen Video. "Ich habe damals festgestellt, dass ich eine kahle Stelle auf meinem Kopf hatte. Ich habe meine Friseurin gefragt, um was es sich dabei handeln könnte. Sie hat mir dann erzählt, dass ich bestimmt Alopezie habe."



Was Alopezie ist, wusste die Künstlerin zu diesem Zeitpunkt noch nicht. "Ich bin also zu meiner Dermatologin gegangen und sie hat dann nochmal offiziell die Diagnose gestellt. Es handelt sich hierbei um eine Autoimmunkrankheit, die oft durch Stress ausgelöst wird." Ihr Haare würden zwar jedes Mal nachwachsen, der Haarausfall nimmt aber in stressigen Phasen ihres Lebens immens zu.