"The Girl From Ipanema" machte sie berühmt

Geboren wurde Gilberto in der brasilianischen Küstenstadt Salvador da Bahia. 1959 heiratete sie den Musiker João Gilberto - er galt zu dieser Zeit bereits als Bossa-Nova-Pionier. Zusammen mit ihrem Ehemann machte sie den Bossa-Nova auf der ganzen Welt bekannt. 1962 folgte sie ihm in die USA. Auf João Gilbertos Platte "Getz/Gilberto" sang Astrud Gilberto das bereits auf Spanisch bekannte Lied "Gilberto de Ipanema" in einer englischen Version ein - obwohl sie keine ausgebildete oder professionelle Sängerin war. "The Girl From Ipanema" brachte dem Song und auch Gilberto den Welterfolg als Samba und Bossa-Nova-Sängerin.

Erste Brasilianerin mit Grammy-Auszeichnung

Im Jahr 1965 wurde Gilberto als erste Brasilianerin mit einem Grammy ausgezeichnet. Ihre Version von "The Girl from Ipanema" holte den Preis in der Kategorie "Lied des Jahres". Nach "Yesterday" von den Beatles gilt das Lied als meist gecoverter Song.

Kurz darauf ließ sich Gilberto von ihrem Ehemann scheiden. Als "Königin des Bossa-Nova" nahm sie während ihrer Karriere insgesamt 19 Alben auf und spielte weiterhin Solokonzerte auf der ganzen Welt. Zu den Höhepunkten ihrer Solokarriere zählen Kooperationen mit Musiker James Last und das Duett "Desafinado" mit George Michael aus dem Jahr 1996.



Bis zu ihrem Tod spielte sie in ihrem Heimatland Brasilien nur ein einziges Konzert. Astrud Gilberto war die erste Brasilianerin, die mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Bildrechte: imago images/United Archives

Die letzten Jahre in Philadelphia

2002 zog sich Gilberto aus dem Musikgeschäft zurück, widmete sich von da an ihrer Malerei und dem Tierschutz. 2008 bekam sie die Latin Grammy Auszeichnung für ihr Lebenswerk verliehen.



Am Montag (05.06.) starb Astrud Gilberto in ihrem US-Amerikanischen Wohnort in Philadelphia. Der Musiker Paul Ricci, ein Freund der Familie, bestätigte ihren Tod auf Facebook. Eine Todesursache nannte er nicht.