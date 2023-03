Babynews Aurora Ramazzotti ist zum ersten mal Mutter geworden

Trotz, dass das Paar in Italien lebt, stand für Aurora Ramazzotti früh fest: Ihr Kind soll in der Schweiz zur Welt kommen. Das verriet sie vor kurzem der italienischen "Vanity Fair". Damit wollte sie eine alte Familientradition fortsetzen.



Sie selbst und auch ihr Mutter Michelle Hunziker kamen beide in der Klinik Sant’Anna in Sorengo bei Lugano zur Welt. Es ist also naheliegend, dass auch die 26-Jährige hier entbunden hat. Zudem wurde sie dort bereits im Dezember gemeinsam mit ihrem Partner gesichtet, wie die italienische Zeitschrift "Chi" schrieb.