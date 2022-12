Vor 13 Jahren schaffte Filmemacher James Cameron mit "Avatar - Aufbruch nach Pandora" ein bis dato noch nie da gewesenes Kinoerlebnis. Dank neuester 3D-Technik und der aufregenden Geschichte um die Bewohner des Mondes Pandora wurde der Film zum absoluten Kassenschlager.



Weltweit spielte der erste "Avatar"-Film 2,92 Milliarden US-Dollar ein und war damit der bis dahin erfolgreichste Film der Welt. Der erste Teil "Avatar - Aufbruch nach Pandora" spielte weltweit fast 3 Milliarden US-Dollar ein. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Sigourney Weaver spielt Jugendliche

Seit der Filmpremiere in London in der vergangenen Woche melden sich immer mehr Kritiker zu Wort - und sind voll des Lobes. Die Fortsetzung scheint dem ersten "Avatar"-Film in nichts nachzustehen. Ganz im Gegenteil!

Wie Chefkinokritiker David Ehrlich von "IndieWire" auf Twitter schreibt, sei die Fortsetzung um "Lichtjahre besser als der erste Film und eine der besten Kinoerfahrungen seit langer Zeit." Andere Stimmen bezeichnen den Streifen als "überwältigend", "phänomenal" oder "spektakulär". Kaum wiederzuerkennen! Die 73-jährige Sigourney Weaver spielt in "Avatar - The Way of Water" eine Jugendliche. Bildrechte: dpa

In Deutschland kommt der neue "Avatar"-Film am 14. Dezember in die Kinos. Mit dabei: Schauspiellegende Sigourney Weaver, die dank modernster Computertechnik eine Jugendliche spielt und für ihre Rolle auch an ihre Grenzen ging.

Grenzerfahrung bei Unterwassertraining

Wie die 73-Jährige im Interview mit "SZ" verrät, hat sie für die zahlreichen Unterwasseraufnahmen Unterricht bei Militärausbildern der Navy Seals gehabt und gelernt, möglichst lang die Luft anzuhalten. Ihr Rekord liege dafür bei sechseinhalb Minuten.



Allerdings könne Schauspielkollegin Kate Winslet da sogar locker mithalten: "Ich glaube Kate Winslet hat es auf knapp sieben Minuten gebracht." Sigourney Weaver hat gelernt, unter Wasser die Luft anzuhalten. Ihr Rekord liegt bei sechseinhalb Minuten! Bildrechte: IMAGO/Penta Press

Trotz des Unterrichts mit erfahrenen Tauchern habe sie beim Training in den Wassertanks "Klaustrophobie" bekommen. Dagegen geholfen habe die Anwesenheit ihres Mannes, der mit ihr trainiert habe. Er sei "sehr wasseraffin und ein guter Schwimmer. Das war beruhigend", wie die Schauspielerin erklärt.

Alte und neue Gesichter

Neben Sigourney Weaver, die bereits im ersten Teil des Sci-Fi-Blockbusters eine wichtige Rolle spielte, sind auch Sam Worthington und Zoe Saldana wieder mit dabei.



Neuzugang Kate Winslet spielt in dem Film eine Clan-Chefin, die im Ozean zu Hause ist. Aus diesem Grund musste die Schauspielerin wie auch ihre Kollegin Sigourney Weaver das Luftanhalten üben. Im zweiten Teil von "Avatar" geht es vor allem um die Unterwasserwelt und den Stamm "Metkayina". Bildrechte: dpa

Darum geht es im Film

In "Avatar - The Way of Water" geht es erneut um den ehemaligen US Marine Jake Sully und die Na’vi Neytiri, die eine gemeinsame Familie gegründet haben und den Mond Pandora erkunden. Dabei lernen sie neue Stämme kennen - unter anderem den Freitaucher-Clan "Metkayina". Als eine alte Gefahr zurückkehrt, wird die Welt der blauen Bewohner auf den Kopf gestellt.