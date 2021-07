Axel Schulz' Fans in den sozialen Netzwerken loben seine Offenheit zu dem eigentlich privaten Thema - und wünschen der Box-Legende viel Glück. "Wahre Liebe bleibt und zeigt sich immer in Respekt. Euch beiden all the best", kommentiert Moderator Daniel Aminati.



Besonders rührend fällt die Reaktion von Schauspieler Francis Fulton-Smith aus. Der begrüßt seinen Freund im "Club" (der Getrennten) und bietet seine Unterstützung an - wahlweise auch im Box-Ring.