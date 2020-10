Berlin Ende der Zwanzigerjahre: Menschen verschulden sich, die Hochfinanz spekuliert auf den Untergang, und die rechtsnationale Partei versucht, Polizei und Verwaltung mit kaltblütigen Mitteln zu unterwandern. Mittendrin Hauptkommissar Gereon Rath, der sich in den Illusionswelten des Zwanzigerjahre-Stummfilmkinos zu verirren scheint, während er mit Unterstützung von mittlerweile Kommissarsanwärterin Charlotte Ritter den Mord an der Schauspielerin Betty Winter aufzuklären versucht.



Dennoch gibt es Hoffnung: Trotz Mord und Verzweiflung findet Rath Liebe und Solidarität - und die "Roaring Twenties" spiegeln in all ihren Facetten Lebenshunger und Leidenschaft. Einmal mehr ein bildgewaltiges Spektakel.