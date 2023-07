Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins war Schauspieler Alec Baldwin im Januar wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Nun kommt er allerdings erst einmal um ein Strafverfahren herum: Die Anklage wird fallengelassen, die Ermittlungen in dem Fall würden aber fortgesetzt. Das teilten die von der Staatsanwaltschaft in Santa Fe eingesetzten Sonderermittler mit.



In den letzten Tagen seien neue Sachverhalte bekannt geworden, die weitere Untersuchungen erforderten. Allerdings bedeutet das nicht, dass Alec Baldwin aus dem Schneider ist. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte der 65-Jährige erneut belangt werden, hieß es in der Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Für Freitagnachmittag (21.04.) hat das zuständige Gericht in Santa Fe eine Anhörung angesetzt.