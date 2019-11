Alles neu beim BAMBI 2019! Nachdem der beliebte Medienpreis sechs Jahre in Folge in Berlin verliehen worden ist, wird der Rote Teppich in diesem Jahr vor dem Festspielhaus in Baden-Baden ausgerollt - dem größte Konzert- und Opernhaus Deutschlands. Ein Novum in der Geschichte des BAMBI.

Insegesamt werden am 21. November 21 BAMBI-Trophäen in 17 Kategorien verliehen. Einige Preisträger sind sind bereits bekannt: Der Wohltätigkeits-BAMBI geht in diesem Jahr an die belgische Königin Mathilde. Gewürdigt werden damit ihr weltweites Engagement für Kinder und ihr Kampf gegen Cyber-Mobbing.



In der Kategorie Musik National wird Sängerin Sarah Connor mit einem BAMBI ausgezeichnet. Die Rapperin und Influencerin Shirin David wird in der Kategorie Shootingstar gewürdigt. Der Leichtathlet Niklas Kaul und der Schwimmer Florian Wellbrock nehmen den Preis in der Kategorie Sport entgegen. Naomi Watts erhält ein BAMBI in der Kategorie Schauspiel International. Den Ehrenpreis der Jury teilen sich in diesem Jahr Uschi Glas, Michaela May und Gaby Dohm. Drei Schauspielerinnen, die seit vielen Jahren im deutschen TV präsent sind und die Jury durch ihre Wandlungs- und Entwicklungsfähigkeit überzeugten.