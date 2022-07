Wir treffen Barbara Meier in ihrer Wahlheimat Wien zum Picknick im Burggarten. Unter dem Blümchenkleid lässt sich ihre Babykugel schon gut erkennen. Begreifen kann Barbara die Schwangerschaft aber noch immer nicht so richtig, wie sie BRISANT Promi-Expertin Susanne Klehn gesteht:

Dabei geht das Model bei seiner zweiten Schwangerschaft viel cooler an die Sache heran. Was nicht heißt, dass Barbara auch entspannter ist.



Mit Marie-Therese war Barbara Meier im Lockdown schwanger. Da war viel Zeit, um Ratgeber zu lesen und sich so richtig schön in die neue Situation reinzusteigern, erzählt sie. Dieses Mal meistert sie den Spagat zwischen Baby und Beruf: