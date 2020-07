Am Donnerstagabend (16.07.) hat Barabara Meier die frohe Botschaft via Instagram verbreitet: Ihre Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt. Die Ex-GNTM-Siegerin und Ehemann Klemens Hallmann sind stolz und verzaubert von dem kleinen Wesen, wie Meier ihre knapp 170.000 Follower wissen lässt. Und das ist ganz sicher keine Floskel. Der Name ihres ersten gemeinsamen Kindes ist ein erneuter Beweis ihrer Liebe und Verbundenheit: