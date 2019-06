Barbara Meier heiratet ihren Freund Klemens Hallmann in Venedig

Die ersten Hochzeitsgäste sind bereits am Freitagnachmittag in der romantischen Lagunenstadt eingetroffen. Barbara Meier hatte zuvor zwar im Interview mit BRISANT versucht aus dem Hochzeitstermin ein Geheminis zu machen. Wer sich prominente Gäste wie Sylvie Meis und Viktoria und Heiner Lauterbach einlädt, muss jedoch damit rechnen, dass die Vorfreude auf die prominente Hochzeit in den sozialen Medien fleißig mit den Fans geteilt wird.