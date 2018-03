14 Jahre lang war Hündin Samantha an Barbra Streisands Seite. Im November 2017 starb das Tier. Als die Sängerin und Schauspielerin am 2. Januar 2018 ein Foto mit drei niedlichen wuscheligen Hunden, die mit ihren großen Knopfaugen in die Kamera gucken, postete und allen ein schönes neues Jahr wünschte, war klar: Barbra Streisand hat nach dem Tod ihrer geliebten Hündin neue Mitbewohner. In einem Interview mit dem Magazin "Variety" verriet sie nun: Zwei der Tiere sind Klone von Samantha!