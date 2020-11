Seit 2016 sind Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic - ehemalige Nummer 1 der WTA-Weltrangliste - verheiratet, haben zwei Kinder. Nach der Traumhochzeit in Venedig ging es ganz schnell mit der Familienplanung. 2018 kam Sohn Luka zur Welt, 2019 folgte Leon.

Sonne, Strand, laue Sommernächste - Mittlerweile verbringen beide regelmäßig Zeit auf Mallorca, wo Ana Ivanovic ein Haus in einem Nobelvorort der Hauptstadt Palma besitzt.

Abschalten vom Fußballrhythmus genießt der ehemalige Weltmeister von 2014 sehr. Viel Zeit mit seiner Familie hatte er während seiner noch aktiven Kickerzeit in Chicago nämlich nicht. Erst nach seinem Karriereende im Oktober 2019 kam so etwas wie Freizeit in Schweinsteigers Alltag.