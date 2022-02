Die Fans haben es schon lange auf dem Schirm. Am 3. März kommt ein neuer Batman-Film in die Kinos: "The Batman" - mit Hollywood-Star Robert Pattinson in der Hauptrolle. Unterstützt im Kampf gegen das Böse wird er von Zoe Kravitz als Catwoman.

Die Batman-Story - Worum geht es?

Batman - auf Deutsch: Fledermausmann - ist ursprünglich eine Ende der 30er-Jahre von Zeichner Bob Kane und Autor Bill Finger für eine Comic-Reihe entwickelte Superheldenfigur.



Hinter dem Mann im Fledermauskostüm verbirgt sich der Milliardär Bruce Wayne. Der musste als Kind miterleben, wie seine reichen Eltern nach einem gemeinsamen Theaterbesuch von einem Kriminellen ermordet wurden. Am Grab der Eltern legt er einen Schwur ab: Er will Gotham City vom Verbrechen befreien.



Dafür scheut Wayne weder Kosten noch Mühen, trainiert bei den besten Kampfkünstlern der Welt, studiert Kriminalistik, Chemie, Mathematik, Physik und Technik. Vor Gewalt schreckt Wayne nicht zurück. Allerdings will er nur im äußersten Notfall töten - und niemals eine Schusswaffe gebrauchen.



Den Fledermaus-Anzug legt Wayne sich zu, um die Kriminellen das Fürchten zu lehren. Im wahren Leben gibt er sich als reicher Schnösel und Frauenheld, um seine geheime Batman-Identität zu verbergen.



Ein Superheld im engeren Sinne ist Batman nicht. Dafür fehlen ihm die Superkräfte. Seine Überlegenheit basiert auf Intelligenz, Willenskraft, hartem Training, seinen technischen Hilfsmitteln und seinem Vermögen.

Was ich im Inneren bin, zählt nicht. Nur das, was ich tue, zeigt, wer ich bin. Batman Batman Begins (2005)

Von "Twilight" zu "Batman": neue Rolle für Robert Pattinson. Bildrechte: imago images/Picturelux

Batman im Kino - eine Rolle, viele Gesichter