"Du bist dumm wie ein Brot, Frau Hässlich solltest du heißen", singt Egli in "Ganz egal" über das Mobbing. Sie will Menschen Mut machen, sich über solche Diffamierungen hinwegzusetzen. Egli weiß, wovon sie spricht: Solche Kommentare habe sich auch persönlich auf sozialen Medien schon bekommen. Selbst das Wort "Arsch" darf eine Schlagersängerin in so einem Song in den Mund nehmen, findet Egli. "Ja, das schockt, aber das kann ja auch aufrütteln", sagt sie.