Schlager Liebeserklärung an die Schweiz: Beatrice Egli veröffentlicht Best-of-Album "Bunt"

Für Künstler, die von Live-Auftritten leben, sind die Corona-Zeiten keine einfachen. Kein Wunder, dass so mancher Schlagerstar für die Zukunft schwarz sieht. Nicht so Beatrice Egli. Die Frohnatur der Schlagerbranche sieht auch in der Krise bunt. Und genau so hat sie ihr neues und erstes Best-of-Album genannt - und damit ihrer Schweizer Heimat ein Denkmal gesetzt.