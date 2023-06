Ich bin überglücklich, dass ich so tolle Gäste habe. Das wird ein unvergesslicher Abend, und ich werde es jetzt einfach genießen, mit so viel guter Musik und guter Energie. Jetzt ist Genuss angesagt.

Beatrice Egli hat bereits in zwei Shows gezeigt, dass sie ihr Publikum auch als Moderatorin begeistern kann. Bildrechte: SWR/Manfred H. Vogel

Beatrice Egli ist in der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Seit ihrem Sieg in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) 2013 hat sich die gebürtige Schweizerin einen Namen im Showgeschäft gemacht. Zahlreiche Auftritte in den Sendungen von Florian Silbereisen machten sie einem Millionenpublikum bekannt. Damit kamen auch die ersten Spekulationen über das Liebesleben der 34-Jährigen bei den Fans auf. Immer wieder wird der Sängerin ein neuer Freund angedichtet. Doch offiziell ist Beatrice Egli glücklicher Single.